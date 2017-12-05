  • الثلاثاء 16 ربيع الأول 1439هـ - 05 ديسمبر 2017م
  06:44     ترامب يتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني عباس وسط تكهنات حول وضع القدس     

طائرة الإمارات البوينج 777 تبهر العملاء بتجهيزاتها الجديدة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

دبي (الاتحاد)

وضعت طيران الإمارات طائرتها البوينج 777-300ER ‬الجديدة ‬قيد ‬الخدمة ‬ضمن ‬الأسطول. ‬وحظيت ‬الطائرة، ‬المجهزة ‬بأجنحة ‬الدرجة ‬الأولى ‬المغلقة ‬بالكامل، التي ‬خضعت ‬فيها ‬قمرتا ‬الدرجتين ‬السياحية ‬ورجال ‬الأعمال ‬لإعادة ‬تصميم ‬كاملة، ‬بإعجاب ‬جميع ‬الركاب ‬الذين ‬سافروا ‬على ‬متن ‬الطائرة ‬في ‬رحلتها ‬الأولى.

وكان قد جرى كشف النقاب للمرة الأولى عن قمرات الركاب الجديدة على طائرة البوينج 777-300ER ‬خلال ‬معرض ‬دبي ‬الدولي ‬للطيران، ‬وحظيت ‬بإعجاب ‬وإشادة ‬زوار ‬المعرض، ‬الذين ‬أتيحت ‬أمامهم ‬الفرصة ‬لاستعراض ‬هذه ‬المنتجات ‬عن ‬قرب. ‬كما ‬لقيت ‬المنتجات ‬الجديدة ‬ترحيباً ‬عالمياً، ‬حيث ‬شاهد ‬العملاء ‬عبر ‬العالم ‬صوراً ‬ولقطات ‬فيديو ‬وشروحات ‬عن ‬أحدث ‬المنتجات ‬الجوية.

وبدأت بوينج 777-300ER ‬بتجهيزاتها ‬الجديدة ‬العمل ‬على ‬خط ‬دبي- ‬بروكسل ‬بعد ‬ظهورها ‬لأول ‬مرة ‬خلال ‬معرض ‬دبي ‬الدولي ‬للطيران. ‬وهبطت ‬الطائرة ‬في ‬رحلتها ‬الأولى «‬ئي ‬كيه ‬183» ‬في ‬بروكسل ‬بالأول من ‬ديسمبر‬، ‬وكان ‬على ‬متنها ‬280 ‬راكباً، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬الدرجة ‬الأولى ‬كاملة ‬العدد.

ونظمت طيران الإمارات جولة داخل الطائرة على أرض مطار بروكسل، دعت إليها عدداً من الشركاء وكبار الشخصيات والإعلاميين للاطلاع على التجهيزات والمنتجات المبتكرة في قمرات الركاب للدرجات الثلاث.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 