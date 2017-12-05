طائرة الإمارات البوينج 777 تبهر العملاء بتجهيزاتها الجديدة

دبي (الاتحاد)
وضعت طيران الإمارات طائرتها البوينج 777-300ER الجديدة قيد الخدمة ضمن الأسطول. وحظيت الطائرة، المجهزة بأجنحة الدرجة الأولى المغلقة بالكامل، التي خضعت فيها قمرتا الدرجتين السياحية ورجال الأعمال لإعادة تصميم كاملة، بإعجاب جميع الركاب الذين سافروا على متن الطائرة في رحلتها الأولى.
وكان قد جرى كشف النقاب للمرة الأولى عن قمرات الركاب الجديدة على طائرة البوينج 777-300ER خلال معرض دبي الدولي للطيران، وحظيت بإعجاب وإشادة زوار المعرض، الذين أتيحت أمامهم الفرصة لاستعراض هذه المنتجات عن قرب. كما لقيت المنتجات الجديدة ترحيباً عالمياً، حيث شاهد العملاء عبر العالم صوراً ولقطات فيديو وشروحات عن أحدث المنتجات الجوية.
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ونظمت طيران الإمارات جولة داخل الطائرة على أرض مطار بروكسل، دعت إليها عدداً من الشركاء وكبار الشخصيات والإعلاميين للاطلاع على التجهيزات والمنتجات المبتكرة في قمرات الركاب للدرجات الثلاث.