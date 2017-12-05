طائرة الإمارات البوينج 777 تبهر العملاء بتجهيزاتها الجديدة

دبي (الاتحاد)

وضعت طيران الإمارات طائرتها البوينج 777-300ER ‬الجديدة ‬قيد ‬الخدمة ‬ضمن ‬الأسطول. ‬وحظيت ‬الطائرة، ‬المجهزة ‬بأجنحة ‬الدرجة ‬الأولى ‬المغلقة ‬بالكامل، التي ‬خضعت ‬فيها ‬قمرتا ‬الدرجتين ‬السياحية ‬ورجال ‬الأعمال ‬لإعادة ‬تصميم ‬كاملة، ‬بإعجاب ‬جميع ‬الركاب ‬الذين ‬سافروا ‬على ‬متن ‬الطائرة ‬في ‬رحلتها ‬الأولى.

وكان قد جرى كشف النقاب للمرة الأولى عن قمرات الركاب الجديدة على طائرة البوينج 777-300ER ‬خلال ‬معرض ‬دبي ‬الدولي ‬للطيران، ‬وحظيت ‬بإعجاب ‬وإشادة ‬زوار ‬المعرض، ‬الذين ‬أتيحت ‬أمامهم ‬الفرصة ‬لاستعراض ‬هذه ‬المنتجات ‬عن ‬قرب. ‬كما ‬لقيت ‬المنتجات ‬الجديدة ‬ترحيباً ‬عالمياً، ‬حيث ‬شاهد ‬العملاء ‬عبر ‬العالم ‬صوراً ‬ولقطات ‬فيديو ‬وشروحات ‬عن ‬أحدث ‬المنتجات ‬الجوية.

وبدأت بوينج 777-300ER ‬بتجهيزاتها ‬الجديدة ‬العمل ‬على ‬خط ‬دبي- ‬بروكسل ‬بعد ‬ظهورها ‬لأول ‬مرة ‬خلال ‬معرض ‬دبي ‬الدولي ‬للطيران. ‬وهبطت ‬الطائرة ‬في ‬رحلتها ‬الأولى «‬ئي ‬كيه ‬183» ‬في ‬بروكسل ‬بالأول من ‬ديسمبر‬، ‬وكان ‬على ‬متنها ‬280 ‬راكباً، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬الدرجة ‬الأولى ‬كاملة ‬العدد.

ونظمت طيران الإمارات جولة داخل الطائرة على أرض مطار بروكسل، دعت إليها عدداً من الشركاء وكبار الشخصيات والإعلاميين للاطلاع على التجهيزات والمنتجات المبتكرة في قمرات الركاب للدرجات الثلاث.