زوارق الفورمولا-1 تكتب الفصل 24 في مسرح الكاسر

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة، تتأهب العاصمة أبوظبي لاستقبال الجولة السادسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 يومي الخميس والجمعة المقبلين، في عودة جديدة لأبطال البحار ونجوم العالم الذين يبلغ عددهم عشرين متسابقاً في تجمع مهيب وفريد لأبطال هذه الرياضة. ووصلت مساء أمس الأول قافلة الزوارق من الصين إلى أبوظبي بعد أن أنهت الجولة الماضية في مدينة ليوزهو، وبدأت الإعدادات والتجهيزات بالفعل في معسكر الفرق المشاركة المقام على كاسر الأمواج، وفي المقابل أنهى نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية كافة الإعدادات والتجهيزات اللوجستية لاستضافة الحدث، وعمل على تقسيم المنطقة لتواكب التجهيزات الضخمة للزوارق والفرق واللجان المنظمة.

ويدخل فريق أبوظبي جولة الختام في صدارة الترتيب العام للمنافسة على اللقب، حيث يمتلك 58 نقطة عن طريق زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا، ويشارك الفريق بزورقين أيضاً، هما أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي وأبوظبي 7 بقيادة راشد القمزي، ويسعى فريق أبوظبي لحسم المنافسة على اللقب في الجولة قبل الانتقال إلى المحطة الختامية في إمارة الشارقة خاصة أن أقرب الملاحقين له هو زورق السويدي إريك ستارك ورصيده 42 نقطة.

ووجه سالم الرميثي مساعد مدير عام النادي التقدير والشكر إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان للدعم الكبير الذي يقدمه للبطولة، والمتابعة المستمر لكل ما يخص استضافة أبوظبي لجولة زوارق الفورمولا-1.

وقال: «الجولة التي تستضيفها أبوظبي شهدت تطوراً كبيراً من مختلف النواحي، لا سيما وأنها الاستضافة الرابعة والعشرون في مسيرة النادي، وصلنا مرحلة متطورة وعلى مختلف مستويات البطولة نبحث عن الأفضل دائماً وعن التجديد على المستويين التنظيمي والفني، ونحرص دائماً في إمارة أبوظبي على تقديم كل جديد لضيوفنا وللمشاركين في الحدث».