وزيران مصريان يفتتحان «عقارات النيل» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك معالي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري ومعالي نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة في حفل افتتاح معرض «عقارات النيل 2017» الذي ينطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة بين 14 -16 ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريببلك»: «يسرنا تنظيم هذا المعرض العقاري المصري في أبوظبي بدعم من الجهات الحكومية المصرية ونتوقع إقبالاً هائلاً من المستثمرين بفضل سوق العقارات المزدهر في مصر والعوائد الإيجابية المحتملة على الاستثمارات الحديثة».

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه في المنطقة لجذب المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري لإنشاء وعقد شراكات واكتساب الخبرة ومناقشة الفرص العقارية والاستثمار في مصر في بيئة تركز على الأعمال بين الشركات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي.

كما تركز الخيارات والفرص المعروضة على الإنجازات المهمة في قطاع العقارات والبنية التحتية ودورها الأساسي في التنمية الاقتصادية، وسيشارك في المعرض العديد من الشركات العقارية ومختلف القطاعات العقارية التي تتخصص في التطورات المبتكرة وشركات الاستثمار المواكبة لأحدث اتجاهات السوق والمؤسسات التي تقدم خطط إسكان مالية مرنة.