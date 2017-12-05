الظاهري يحتفل باليوم الوطني على منصة تتويج الكارتينج

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بطل الكارتينج الموهوب ابن التسعة أعوام، راشد الظاهري فوزاً مستحقاً في سباق بطولة الإمارات IAME X30 الجولة الثالثة خلال عطلة نهاية الأسبوع متفوقاً على عدد من السائقين في فئة الكاديت، ليحتفل الظاهري باليوم الوطني من خلال رفع علم الدولة على منصة التتويج حاصداً المركز الأول.

وقال الظاهري: «كان الفارق كبيراً ولكنني كنت أعرف أنني أستطيع أن أعود للسباق وأن أحقق المركز الأول، أنا سعيد جداً وفخور بالفوز في بلدي تزامنا مع فرحة اليوم الوطني»، وفي هذا الإطار صرح مدير الفريق فاوستو إيبوليت قائلاً: «لم يكن سباقاً سهلاً لراشد، لكن كل الصعوبات التي واجهته كانت هي الدافع الرئيسي الذي جعله مصراً على النجاح. واضح جداً أن راشد كان من أكثر السائقين خبرة على الحلبة، لكنه عمل بجد وظل ياقظاً واستطاع وعن جدارة أن يحرز نصراً نفتخر به جميعاً». إلى جانب خوضه بطولة الإمارات وبرنامج سباقاته المكثفة في إيطاليا مع فريق «بيبي ريس» الشهير، حيث يلمع نجم الظاهري ببطولتي ال ا WSK و كامبيوناتو إيتاليانو إسي اي في إيطاليا.