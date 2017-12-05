450 لاعبة في «دولية» دبي للجمباز الإيقاعي

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة لـ«بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي» تفاصيل النسخة الثانية من البطولة التي تحمل اسم «كأس دوجيم 2017» وينظمها نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنطلق منافساتها الجمعة المقبل، وتستمر على مدار 3 أيام، بقاعة المنارة بدبي التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة، وسجل في البطولة حتى الآن 450 لاعبة يمثلن 62 نادياً من 17 دولة من جميع أنحاء العالم، ويهدف الحدث إلى رفع معايير الجمباز الإيقاعي على المستوى الدولي، انطلاقاً من الحرص الدائم على التميز والارتقاء بلعبة الجمباز الإيقاعي وتطبيق أفضل الممارسات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم وحضرته أنجل إلجاز مديرة نادي دوجيم وغازي المدني مدير قسم السياحة الرياضية بمجلس دبي الرياضي، والبطلة الأولمبية إيفجينيا كانايفا، لاعبة الجمباز الإيقاعي الفردي الوحيدة في التاريخ التي تحصل على ميداليتين أولمبيتين ذهبيتين في منافسات الفردي العام، وذلك خلال دورتي الألعاب الأوليمبية «بكين 2008» و«لندن 2012»، كما تمتلك كانايفا 17 لقباً كبطلة للعالم وفازت 13 مرة بالبطولة الأوروبية، كما حضر مديرو الإدارات والأقسام وموظفو المجلس.

وقدمت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة إلى كل لاعبات الجمباز الإيقاعي لتسجيل المزيد من المشاركات، ومن المقرر انطلاق المسابقات على المستويين الفردي والجماعي، حيث سيكون للمشاركات خيارات متنوعة في عرض المهارات التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق، وكذلك المزيد من الأساليب التي تختارها اللاعبات.

وقال غازي المدني مدير قسم السياحة الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «سعداء بدعمنا للنسخة الثانية من البطولة، ونتطلع إلى تنظيم حدث آخر ناجح معاً، حيث نظمنا النسخة الأولى في العام الماضي وشارك فيها أكثر من 280 لاعبة جمباز دولية من 21 دولة من مختلف دول العالم تنافسوا هنا في دبي، وتقدمتهن نجمات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 اللاعبة الأوكرانية آنا ريزاتدينوفا والمجرية دورا فاس، والبلغارية ماريا ماتيفا، وستحظى البطولة هذا العام بمشاركة نخبة إضافية من النجمات العالميات لهذه الرياضة».

وقدمت أنجل إلجاز بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي لدعمه للبطولة، وقالت: «يمثل الجمباز الإيقاعي مزيجاً جمالياً يجمع بين الرياضة والفن، وانطلاقاً من مكانة اللعبة الأولمبية في جميع أنحاء العالم، نعتقد في دوجيم أنه من الضروري إطلاق منصة لتكون مجالاً للتنافس بين لاعباتنا والمشاركات من جميع أنحاء العالم من أجل تقديم عروض ومهارات تليق بمكانة هذه الرياضة المرموقة داخل الإمارات العربية المتحدة. شهدت الدورة الأولى من تلك البطولة الرائدة نجاحاً كبيراً، ومن أجل الحفاظ على المستوى العالي الذي وصلت إليه البطولة، سوف يتم تنظيم المنافسات هذا العام مع فريق عالمي مشهور متميز من الحكام الدوليين، بالإضافة إلى زيادة عدد المشاركات العالمية».

من جانبها، عبرت البطلة الأولمبية ولاعبة الجمباز الإيقاعي العالمية إيفجينيا كانايفا عن سعادتها بالوجود في دبي ومشاركتها في هذا الحدث المميز، وقالت: «أتطلع لرؤية جيل جديد من الأبطال يصعد من هذه البطولة، وأنا أشجع على تنظيم مثل هذه البطولات الدولية التي تساهم بشكل كبير في إنشاء جيل من المحترفات في رياضة الجمباز الإيقاعي».