منصور بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع محافظ «المركزي» السوداني



تاريخ النشر: الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 أبوظبي (وام) بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مكتب سموه بقصر الرئاسة أمس، مع معالي حازم عبد القادر محافظ «بنك السودان المركزي»، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية السودان في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ «مصرف الإمارات المركزي»، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.