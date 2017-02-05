  • الأحد 08 جمادى الأولى 1438هـ - 05 فبراير 2017م
  07:34     مقتل 50 شخصا على الاقل في انهيار ثلجي في شمال شرق افغانستان    

فككت خلية تكفيرية تجتمع في حمام عمومي

تونس تتسلم 6 مروحيات أميركية لمكافحة الإرهاب
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

ساسي جبيل (تونس)

تسلم الجيش التونسي ست مروحيات قتالية أميركية الصنع من ضمن 24 لمكافحة «الإرهاب»، حسب ما أعلنته الحكومة التونسية، أمس.

وأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس في قاعدة «قابس العسكرية» على تسلم هذه المروحيات التي ستسهم في «تعزيز القدرات الاستطلاعية والهجومية للجيش التونسي في الحرب على الإرهاب» وفق بيان حكومي مقتضب.

وقال مسؤول حكومي إن المروحيات القتالية الست من نوع «أو إتش-58 كيوا» وإنها «دفعة أولى» من ضمن 24 مروحية من النوع نفسه، موضحاً أن بقية المروحيات ستصل في مارس المقبل.

وأفاد أن هذا النوع من المروحيات «مجهّز للعمل ليلاً ونهاراً» ويُستعمل في «الاستطلاع والتأمين والدعم الناري الجوي ومراقبة وتحديد الأهداف الثابتة والمتنقلة»، ويمتاز بقدرته على «تدمير الأهداف بدقة عالية». وتابع أن هذه المروحيات «مجهزة بكاميرا حرارية للمراقبة خلال الليل» وبمنظومة «تتبع الهدف تلقائياً» و«بجهاز ليزر مشفّر لإطلاق صواريخ جو-أرض من نوع هيلفاير». ويبلغ ثمن المروحيات الـ24 نحو 100 مليون دولار مع احتساب قطع الغيار وخدمات الصيانة والتدريب، حسب ما أعلنت في الثالث من مايو 2016 «وكالة التعاون الأمني الدفاعي» الأميركية التابعة للبنتاجون.

وتوقعت الوكالة أن تحسِّن هذه المروحيات قدرة تونس على مراقبة الحدود مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى وعنف الجماعات الإرهابية، وعلى قتال الإرهابيين، خصوصاً «كتيبة عقبة بن نافع» (الجناح التونسي لتنظيم القاعدة) المتحصنة في جبال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر. ... المزيد
     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا