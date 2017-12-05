الشارقة يتصدر دوري السلة

علي معالي (دبي)

فاز فريق الشارقة على ضيفه شباب الأهلي بفارق 29 نقطة بنتيجة «88-59»، في مباراة الجولة الخامسة والختامية من الدور الأول للدور التمهيدي لدوري السلة، وتفوق الملك في الربعين الأول والثالث والرابع بنتيجة «28-12 و19-11 و20-13»، فيما كسب شباب الأهلي الربع الثاني فقط 23/‏ 21، ليحقق الشارقة الانتصار الرابع على التوالي في البطولة، وتألق للشارقة كل من الدولي عمر الخالد بتسجيله 14 نقطة، منها 12 نقطة عن الرميات الثلاثية، ومحمد راشد 13 نقطة.

أدار اللقاء طاقم تحكيم دولي مكون من حسن حاجي وسالم الزعابي وعامر سيجري، وحرص الشارقة على عدم إشراك محترفه الأميركي تايلو ويلكيستون، وإتاحة فرصة أكبر لعناصره الوطنية.

وفي مباراة ثانية فاز فريق الوصل على بني ياس «73-67»، تفوق الوصل في الربعين الأول والثالث بواقع «28-18 و17-12»، وبني ياس في الربعين الثاني والرابع «18-11 و19-17»، أدار اللقاء طاقم تحكيم دولي مكون من محيي الدين خطاب ومحمد ريان وهيثم قوجه.

ويتصدر الشارقة الترتيب العام المؤقت للبطولة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن النصر والوصل وبني ياس الذين تشاركوا النقطة السادسة، ومنح فارق الأهداف النصر الوصافة على حساب الوصل الذي حل في المركز الثالث، وبني ياس في المركز الرابع، فيما تجرع شباب الأهلي خسارته الرابعة على التوالي التي جعلته في قاع الترتيب برصيد أربع نقاط، وهو ما يحدث لأول مرة للفريق.