«دولية» دبي لمحترفي الجو جيتسو تنطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أعلن اتحاد الجو جيتسو عن انطلاق النسخة الخامسة من منافسات بطولة دبي الدولية للمحترفين موسم 2017-2018 يومي الجمعة والسبت المقبلين، في مقر النادي الأهلي بمنطقة القصيص في دبي.

وأشار اتحاد الجو جيتسو إلى أن باب التسجيل للبطولة أغلق أمس، للاعبين فوق الـ16 عاماً من العمر من فئات الناشئين والمحترفين ولجميع ألوان الأحزمة، وسيتم تخصيص اليوم الأول من البطولة لمنافسات فئة «من دون بدلة»، بينما خُصص اليوم الثاني لفئة «البدلة».

وأشار الاتحاد إلى أن استضافة البطولة تعتبر جزءاً من أجندة دبي الرياضية، فضلا عن أنها محطة ثابتة على أجندة اتحاد الجو جيتسو السنوية، وتعتبر البطولة نقطة أساسية في سلسلة المسابقات الدولية للمحترفين التي يخوضها اللاعبون لجمع النقاط للدخول في نظام التصنيف المحلي المعتمد من قبل اتحاد اللعبة.

وتوجه منصور الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير البطولة، بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته البطولة ودعمه لرياضة الجو جيتسو، وأكد أن استضافة إمارة دبي لهذه البطولة يعزز من حضور رياضة الجو جيتسو، حيث تعتبر دبي قبلة لكل الرياضيين ورمزاً للتميز، وأضاف: «نحن على ثقة أننا سنشهد منافسات حماسية ومستويات احترافية متقدمة، في ظل المشاركة الواسعة من ذوي السجلات الحافلة بالإنجازات على المستوى الوطني والدولي».

وقال الظاهري: «البطولة الحدث السنوي الأهم الذي ينتظره المدربون واللاعبون والمراقبون، لاكتشاف المواهب والقدرات الجديدة لأبطال اللعبة المحليين والعالميين، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة لتوسيع نطاق اللعبة على مستوى الدولة، ومتابعة تطوراتها، واكتشاف مواهب جديدة».

وتُنقل فعاليات البطولة على الهواء مباشرة على شاشة قناة أبوظبي الرياضية، الشريك الإعلامي الرسمي، كما تحظى البطولة برعاية كل من شركة مبادلة للاستثمار، والاتحاد للطيران، و لاندروفر، والطاير للسيارات، ووزارة الداخلية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وبالمز الرياضية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجلس أبوظبي الرياضي، وآفاق للتمويل، ولوزان للأزياء، ومجموعة الخاجة القابضة، والسيف الماسي، ومجموعة الصقر المتحدة، بالإضافة إلى جريدة الاتحاد.