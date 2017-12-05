أبوظبي (الاتحاد)

توج المهر «داريوس دي بون»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف إيريك ليمارتنيل، بقيادة تاج أوشي، بطلاً لسباق كأس زايد للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر (للفئة الثالثة)، وتبلغ جائزته المالية 420 ألف درهم، الذي أقيم أمس آلأول ضمن فعاليات السباق الرابع لنادي أبوظبي للفروسية وضمن احتفالات اليوم الوطني الـ46، وتألف من ستة أشواط، خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وجاء فوز «داريوس دي بون» بفارق رأس عن المرشح الأول «آر بي بيرن» لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، فيما جاء في المركز الثالث «حمزة» لصاحب السمو رئيس الدولة، وسجل البطل المنحدر من نسل «نورسك الموري» زمناً وقدره 1:45:12 دقيقة.

وحسمت المهرة «غالبة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبإشراف سيف الدين ديب، وبقيادة زافير زياني جائزة الشوط الثاني المخصص للخيول العربية المبتدئة على لقب (سباق الخليج العربي) لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً. وجاء فوز «غالبة» المنحدرة من نسل «منجز» بفارق 1.5 طول عن «جلوري داي» لإسطبلات العجبان، فيما جاءت ثالثة «آر بي بريك هاوس» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وسجلت البطلة 1:34:56 دقيقة.

وانتزع الجواد الرمادي «هوكسبري» لمحمد خليفة البسطي، وبإشراف ساتيش سيمار وبقيادة باتريك كوسجريف، سباق كأس اليوم الوطني (قوائم)، البالغ جائزته 380 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 16 خيلاً تنافست لمسافة 1600 متر، وجاء فوز البطل المفاجئ بفارق 2.25 طول عن «شاربلو» لبدر عبدالله المطوع، فيما حل ثالثاً الجواد العنيد «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسجل البطل 1:35:14 دقيقة.