انشيلوتي: لا لتدريب المنتخبات.. نعم للأندية

روما (أ ف ب)

أكد كارلو انشيلوتي الذي تردد اسمه للإشراف على منتخب إيطاليا لكرة القدم، انه ليس مهتما بهذا المنصب وانه يفضل الاستمرار «بتدريب الأندية».

وأوضح في برنامج «لا دومينيكا سبورتيفا» الرياضي «الاتحاد اتصل بي للقيام بدور مدرب المنتخب، لكني لا أريد تبديل مهنتي».

وأوضح انشيلوتي الذي درب يوفنتوس وميلان الإيطاليين وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، «سيكون حلما لي الجلوس على مقاعد احتياطي المنتخب، لكن أن اكون مدربا لناد شيئا، وان اكون مديرا فنيا لمنتخب شيئا آخر، أريد أن استمر في تدريب الأندية».

ولم يعين الاتحاد الإيطالي خلفا للمدرب جان بييرو فنتورا الذي أقيل من منصبه بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وخروجه من الملحق الأوروبي على يد السويد.

وكان انشيلوتي الذي أحرز دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، الخيار الأول لخلافة فنتورا عند رئيس الاتحاد كارلو تافيكيو الذي ارغم بدوره على الاستقالة.

واعتبر انشيلوتي أن «كرة القدم الإيطالية تعاني من مشاكل جدية، ولا اعتقد بأني استطيع حلها بمفردي، كالعادة، نرمي الأخطاء على المدرب لكن الأمور لا تستقيم هكذا، هناك مشكلة بنيوية، فعلى سبيل المثال، لماذا نحن البلد الأوروبي الوحيد الذي فيه ملاعب ليست بالمستوى المطلوب ويبقى نصفها فارغا؟. بالتأكيد، هذا ليس من أخطاء فنتورا».