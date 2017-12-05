انشيلوتي: لا لتدريب المنتخبات.. نعم للأندية

روما (أ ف ب)
أكد كارلو انشيلوتي الذي تردد اسمه للإشراف على منتخب إيطاليا لكرة القدم، انه ليس مهتما بهذا المنصب وانه يفضل الاستمرار «بتدريب الأندية».
وأوضح في برنامج «لا دومينيكا سبورتيفا» الرياضي «الاتحاد اتصل بي للقيام بدور مدرب المنتخب، لكني لا أريد تبديل مهنتي».
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ولم يعين الاتحاد الإيطالي خلفا للمدرب جان بييرو فنتورا الذي أقيل من منصبه بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وخروجه من الملحق الأوروبي على يد السويد.
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واعتبر انشيلوتي أن «كرة القدم الإيطالية تعاني من مشاكل جدية، ولا اعتقد بأني استطيع حلها بمفردي، كالعادة، نرمي الأخطاء على المدرب لكن الأمور لا تستقيم هكذا، هناك مشكلة بنيوية، فعلى سبيل المثال، لماذا نحن البلد الأوروبي الوحيد الذي فيه ملاعب ليست بالمستوى المطلوب ويبقى نصفها فارغا؟. بالتأكيد، هذا ليس من أخطاء فنتورا».