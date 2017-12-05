ريبيـري.. زعيم «البوندسليجا» بـ235 مباراة

القاهرة (الاتحاد)

بعد عشرة أعوام ونصف العام من اللعب في ألمانيا، وتحديداً لفريق بايرن ميونيخ، أصبح النجم الفرنسي فرانك ريبيري أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في المباريات في الدوري الألماني «البوندسليجا»، حيث لعب 235 مباراة منذ توقيعه للنادي البافاري عام 2007.

وحطم ريبيري الرقم القياسي السابق لعدد المباريات التي يلعبها لاعب أجنبي في ألمانيا، والذي كان مسجلاً باسم اللاعب البوسني «حسن سالي حميديتش» لاعب البايرن السابق، والذي يشغل منذ الصيف الماضي منصب المدير الرياضي للفريق، وحقق ريبيري هذا الرقم هذا الأسبوع، بعد مشاركته في مباراة فريقه ضد فريق هانوفر، والتي انتهت نتيجتها 3 - 1 لصالح البايرن في الجولة.

كما يقترب ريبيري من تحطيم رقم قياسي آخر لأكثر لاعب أجنبي يلعب مباريات مع نادي بايرن ميونيخ في مختلف المسابقات، حيث لعب حتى الآن 336 مباراة ولم يعد يفصله عن تحطيم رقم البوسني حسن سالي حميديتش سوى مباراتين فقط.

الجدير بالذكر، أن ريبيري المولود في 7 أبريل 1983 (34 سنة) لعب لأندية بولونيا وأولمبيك آليس وبريست وميتز في فرنسا، قبل أن ينتقل للعب في تركيا لمدة موسم واحد مع فريق جلطة سراي عام 2005، وعاد منه إلى فرنسا مرة أخرى، ليلعب في نادي أوليمبيك مارسيليا لمدة موسمين 2005 - 2007، ليكون آخر نادٍ فرنسي يلعب له، حيث شارك في 91 مباراة، وسجل 19 هدفاً، ونجح بايرن ميونيخ في خطفه قبل أن يوقع لنادي ريال مدريد، مقابل 40 مليون دولار في 2007، ليستقر المقام من وقتها في ألمانيا التي بات يعتبرها بلده الثاني. وساهمت الإصابات الكثيرة التي تعرض لها ريبيري، على امتداد السنوات الأربع الأخيرة، في حرمانه من اللعب مع منتخب فرنسا في مونديال البرازيل 2014، ليعلن بعدها اعتزاله اللعب الدولي مع «الديوك»، ويتفرغ لناديه البافاري، ولكن الإصابات طاردته، خاصة إصابات الركبة، وكان آخرها إصابته بتمزق في أحد أربطة ركبته اليسرى خلال مباراة فريقه ضد هيرتا برلين (2 - 2) في أكتوبر الماضي، وإن كان عاد منها سالماً، ولكنه مازال مهدداً بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.