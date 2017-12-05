جوارديولا.. لباقة تطفئ «نار بوجبا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

التصريح الصادم الذي أدلى به الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد عقب خروجه مطروداً في مباراة فريقه ضد فريق أرسنال في إطار الجولة 15 للدوري الإنجليزي «البريميرليج» ما زال يلقى بظلاله على صفحات الصحف الإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، إذ كانت إجابته صادمة على سؤال الـ«بي بي سي» له عن تأثير غيابه بعد هذا الطرد على لقاء ديربي مدينة مانشستر بين يونايتد وسيتي يوم الأحد المقبل في الجولة الـ16 للمسابقة، حيث قال: أتمنى أن يصاب بعض نجوم سيتي قريباً!!

ولأن الرد كان مفاجئاً وصادماً ومثيراً للدهشة والاستغراب لكونه صادراً عن نجم كبير مثل بوجبا يفترض أنه نموذج وقدوة للآخرين، فقد انتظرت وسائل الإعلام الإنجليزية كلها بشغف وشوق رد الفعل الذي سيأتي من جانب سيتي سواء من لاعب أو مدرب أو إداري، وبالفعل جاءت الفرصة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق عقب فوز سيتي أمس الأول على ويستهام 2 - 1.

وعندما سأله معظم الحضور في المؤتمر عن رأيه في تصريح بوجبا الأخير بشأن لاعبي سيتي، بدا جوارديولا وكأنه فوجئ بالسؤال وأبدى دهشته وقال متسائلاً: بوجبا قال ذلك حقاً؟!.. هذا أمر مؤسف ثم استدرك قائلاً: أنا متأكد من أنه لم يفكر فيما قاله، وعلق قائلاً: عن نفسي أفضل كثيراً أن أواجه فرقاً مكتملة بكل نجومها وأفضل لاعبيها.

الرد كان أمام «الميديا» الإنجليزية كلها إذ كانت تنتظر رداً يشفي فضولها ورغبتها في الإثارة ولكن «الفيلسوف» جوارديولا فاجأها برد متزن وعاقل ولبق على حد قول شبكة «تليفزيون مونت كارلو سبورت» التي أشادت بهذا الرد الذي «أطفأ نار» تصريح بوجبا «المستفز» وتوقعت أن يكون مؤثراً للدرجة التي تدفع بوجبا إلى الاعتذار عما قاله.