الكبار في «نزهة» ويوفنتوس يراهن على التأهل من موقعة «بيرايوس»

باريس (أ ف ب)

سيكون مصير يوفنتوس الإيطالي، وصيف البطل، بين يديه عندما يواجه أولمبياكوس اليوناني في بيرايوس، فيما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني وضيفه باريس سان جيرمان في مباراة ثأرية لتحديد الزعامة بينهما بينما يخوض الكبار الآخرون نزهة في مبارياتهم، وذلك في الجولة السادسة الأخيرة اليوم من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

في المجموعة الرابعة، كان الاعتقاد السائد أن يوفنتوس سيحسم بطاقته قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة، لكن حصوله على نقطة واحدة من مواجهتيه مع برشلونة الإسباني (0-3 ذهاباً و0-0 إياباً) واكتفاءه بالتعادل خارج قواعده مع سبورتينج لشبونة البرتغالي (1-1)، جعلاه ينتظر حتى مباراته مع أولمبياكوس.

وبعد أن ضمن برشلونة تأهله والصدارة في الجولة السابقة بتعادله مع فريق «السيدة العجوز» في تورينو، سينال بطل إيطاليا البطاقة الثانية في حال فوزه على أولمبياكوس الذي فقد أي فرصة (نقطة واحدة)، وذلك بغض النظر عن نتيجة سبورتينج في «كامب نو».

كما سيضمن فريق المدرب ماسيميليانو اليجري تأهله حتى في حال الخسارة، شرط عدم فوز سبورتينج، وذلك لأن تعادل الفريق البرتغالي في «كامب نو» سيجعله على المسافة ذاتها من منافسه الإيطالي، ولكل منهما 8 نقاط، لكن الأخير يتمتع بأفضلية المواجهتين المباشرتين بينهما كونه فاز ذهاباً 2-1.