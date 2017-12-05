البدواوي: تغييرات «الإعصار» واردة في «الشتوية»

مراد المصري (دبي)

أكد علي عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة حتا، أن التغييرات واردة في صفوف فريقه، خصوصاً على صعيد اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية، لكن جميع الأمور مؤجلة موقتاً حالياً لحين الانتهاء من مواجهة عجمان يوم الخميس المقبل في دوري الخليج العربي، وبانتظار التقارير الفنية والطبية النهائية للاعبين ودراسة كافة الجوانب مع المدرب السوري نزار محروس.

وأوضح البدواوي أن اللاعب السوري عمرو الميداني خانه الحظ مع حتا، وذلك بعدما حرمته الإصابة من خوض غالبية مباريات الفريق الموسم الحالي، وقال: تعرض الميداني لإصابة مع انطلاق الموسم، ومع ذلك تمكسنا به وقررنا منحه الفرصة كاملة ولم نستعجل تغييره قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية رغم الاتصالات العديدة التي تلقيتها من وكلاء اللاعبين الذين طرحوا لاعبين آخرين، لكننا تمسكنا بالميداني كونه لاعباً يمتلك إمكانيات جيدة للغاية إلى جانب التزامه الاحترافي في التدريبات والعطاء خلالها، وأيضاً شخصيته الملتزمة أخلاقياً، لكن للأسف الإصابة عاودته مرة أخرى، وننتظر التقرير الفني النهائي من المدرب إلى جانب التقرير الطبي لتحديد مصيره في سوق الانتقالات الشتوية، كما يتم حالياً تقييم مستوى الروماني أدريان روبوتان، وبحث مدى إمكانية ضم لاعبين مواطنين قادرين على تدعيم الصفوف، لكن جميع هذه الأمور ستتم بخطوات مدروسة وبتغيير محدود.

واعترف البدواوي، أن السوري نزار محروس طلب إقامة معسكر للفريق بعد نهاية الدور الأول لمسابقة دوري الخليج العربي، لكن تغيير مواعيد الروزنامة جعلتها مزدحمة وبالتالي باتت الفكرة شبه مؤجلة حالياً، إلى حين الانتهاء من منافسات كأس رئيس الدولة على الأقل.

وأوضح البدواوي، أن فريقه استحق الفوز في المباراة الماضية أمام الوصل وليس التعادل فقط، وقال: قدمنا مباراة جيدة للغاية، والحكم قام بإدارتها بشكل جيد للغاية ونشكره على ذلك، لكن للأسف كان هناك قرارات مؤثرة على النتيجة منها ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنا، وهدف الوصل الأول الذي جاء من خطأ غير صحيح، وأيضا الهدف الثاني الذي جاء رغم سقوط لاعبنا على أرضية الملعب وعدم إخراج الكرة لعلاجه.

وتابع: كما إننا نسعى لتشجيع اللاعبين الشباب، وهو ما جعل محروس يقرر الدفع باللاعب عمر سعيد أحد العناصر الأساسية في منتخب الشباب، والذي ارتكب خطأ فور دخوله الملعب ليمنحه الحكم بطاقة صفراء مباشرة أثرت عليه، حيث نتمنى أن يتم تشجيع هؤلاء اللاعبين الشباب وليس ترهيبهم والحد من قدراتهم.

وكشف البدواوي، عن عقد جلسة خاصة مع الحارس عبيد ثاني بعد مباراة النصر بحضور مدرب الحراس، كان لها بالغ الأثر في رفع تركيزه أمام الظفرة، حتى إنه قدم مباراة جيدة للغاية أمام الوصل، لكنه دفع ثمن حماسه الزائد بالحصول على البطاقة الحمراء.