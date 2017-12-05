«الخيماوي» يتعاقد مع «المدرب الخامس» خلال 3 مواسم

رأس الخيمة (الاتحاد)

تسارعت التطورات في نادي رأس الخيمة إثر قرار مجلس الإدارة بإنهاء عقد المدرب المصري ضياء السيد بالتراضي، رغم أن الأخير قاده إلى حصد 4 نقاط بعد مرور 4 جولات على انطلاق دوري الدرجة الأولى، حيث كانت البداية بالمدرب المواطن حسن إبراهيم، ثم جاء بعده الكرواتي راجو جانجانين والبرازيلي لويس دي سوزا، وأخيراً المدرب الصربي، الذي لم يفصح النادي عن هويته، حيث يصبح الأخير هو الخامس في تاريخ النادي خلال 3 مواسم. ولم يكشف مجلس إدارة نادي رأس الخيمة عن أسباب إنهاء ارتباطه مع السيد رغم المسيرة المهنية الممتازة له وتأثيره الإيجابي، الذي كان يمكن أن يعزز الحضور القوي للفريق في دوري الدرجة الأولى، إذ نجح في قيادة الفريق إلى فوز وتعادل خلال 4 مباريات رغم أن مباراتيه أمام اتحاد كلباء والفجيرة تدخلان في خانة المواجهات القوية في الدوري، وهو ما يعني الصبر على المدرب الذي كان يسعى لوضع بصمته المعروفة مع الفريق خلال الموسم الحالي.

ويعد المدرب ضياء السيد هو الرابع الذي يتم إنهاء خدماته في دوري الدرجة الأولى بعد البرازيلي دي سوزا مدرب الحصن لمصلحة المدرب بدر طبيب، ثم إبعاد الأخير إلى مدرب مساعد والتعاقد مع الإيطالي آرينا والعودة مجدداً إلى طبيب بعد إنهاء عقد آرينا، وأخيراً الاستغناء عن التونسي محمد المنسي مدرب خورفكان لمصلحة المدرب المواطن بدر صالح.

بدوره قال عارف شلنك، مساعد المدرب السابق ضياء السيد، إنه آثر تقديم الاستقالة إلى إدارة النادي على خلفية تعاقد النادي مع طاقم تدريبي جديد بعد قرار الاستغناء عن خدمات ضياء السيد، مشيراً إلى أنه كان يتوقع منحه الثقة إلى مدرب أول للخيماوي في المرحلة المقبلة بعد 5 مواسم في الجهاز الفني، وذلك لتوفير المبالغ المالية التي قد يتكبدها النادي في التعاقد مع مدرب جديد مع مساعديه، موضحاً أن وصول الفريق إلى 4 نقاط على لائحة الترتيب في الدوري يعني بكل المقاييس أفضل ما يمكن الاستناد إليه في المباريات التالية، لأن الفريق يملك المعطيات التي يمكن أن تمنحه فرصة المنافسة على النتائج الإيجابية.