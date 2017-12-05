«الخيماوي» يتعاقد مع «المدرب الخامس» خلال 3 مواسم

رأس الخيمة (الاتحاد)
تسارعت التطورات في نادي رأس الخيمة إثر قرار مجلس الإدارة بإنهاء عقد المدرب المصري ضياء السيد بالتراضي، رغم أن الأخير قاده إلى حصد 4 نقاط بعد مرور 4 جولات على انطلاق دوري الدرجة الأولى، حيث كانت البداية بالمدرب المواطن حسن إبراهيم، ثم جاء بعده الكرواتي راجو جانجانين والبرازيلي لويس دي سوزا، وأخيراً المدرب الصربي، الذي لم يفصح النادي عن هويته، حيث يصبح الأخير هو الخامس في تاريخ النادي خلال 3 مواسم. ولم يكشف مجلس إدارة نادي رأس الخيمة عن أسباب إنهاء ارتباطه مع السيد رغم المسيرة المهنية الممتازة له وتأثيره الإيجابي، الذي كان يمكن أن يعزز الحضور القوي للفريق في دوري الدرجة الأولى، إذ نجح في قيادة الفريق إلى فوز وتعادل خلال 4 مباريات رغم أن مباراتيه أمام اتحاد كلباء والفجيرة تدخلان في خانة المواجهات القوية في الدوري، وهو ما يعني الصبر على المدرب الذي كان يسعى لوضع بصمته المعروفة مع الفريق خلال الموسم الحالي.
ويعد المدرب ضياء السيد هو الرابع الذي يتم إنهاء خدماته في دوري الدرجة الأولى بعد البرازيلي دي سوزا مدرب الحصن لمصلحة المدرب بدر طبيب، ثم إبعاد الأخير إلى مدرب مساعد والتعاقد مع الإيطالي آرينا والعودة مجدداً إلى طبيب بعد إنهاء عقد آرينا، وأخيراً الاستغناء عن التونسي محمد المنسي مدرب خورفكان لمصلحة المدرب المواطن بدر صالح.
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