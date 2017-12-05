عشت قصة رائعة مع شباب الأهلي وفزت بالحب والاحترام

منير رحومة (دبي)
حرص الروماني أولاريو كوزمين مدرب شباب الأهلي السابق، على توجيه رسالة وداع إلى لاعبي ومسؤولي وجماهير الفريق، بعد انتهاء مشواره على رأس الجهاز الفني للفريق، بسبب سوء النتائج التي حققها في الجولات الأخيرة، وتراجع الأداء والمستوى.
وقال على حسابه الشخصي في «تويتر»، إنه يشعر بالفخر للفترة التي عمل فيها مدرباً لفريق شباب الأهلي، متوجهاً بالشكر والتقدير، لكل المنتمين إلى النادي والذين بعثوا له رسائل دعم ومساندة، بعد صدور قرار إنهاء عقده.
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وأضاف، أنه قدم قلبه وشغفه طوال مرحلة عمله مع الفريق، إلا أن دوره توقف خلال هذه المرحلة، حيث قال: «مهمتي توقفت هنا وبذلك تنتهي قصتي مع شباب الأهلي». وكشف كوزمين أنه من الصعب مواصلة مشواره الكروي مع «فكر مختلف لأشخاص آخرين»، مشيراً إلى أن الحياة ستستمر وسيبقى يكن كل الحب والاحترام لكل اللاعبين مضيفاً: «ستبقون دائماً أسرتي».
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وقاد مهدي علي أمس التدريب الثاني له على رأس الجهاز الفني، وبدأ الدخول في أجواء التركيز والإعداد للمواجهة القوية التي ستجمع الفريق بالوصل متصدر الدوري الجمعة المقبلة على ملعب زعبيل.
ويسعى المدرب الجديد إلى تحقيق انطلاقة إيجابية، من خلال استعادة نغمة الفوز وتصحيح مسيرة الفريق حتى يعود إلى سباق الدوري بروح جديدة وحظوظ أكبر للمنافسة على المراكز المتقدمة.