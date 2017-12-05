10 ورش عمل في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأطباء الأندية

دبي (الاتحاد)
يقام المؤتمر الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية، في دبي، خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبتنظيم مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، بالتعاون مع اتحاد الكرة، بجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية بدبي.
ويشهد المؤتمر إقامة 10 ورش عمل تتخللها نحو 85 محاضرة لنخبة من الأطباء والمختصين.
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كما يشارك الدكتور عمر السقاف المدير الطبي لدبي للإسعاف لإطلاع المشاركين عن تجربة دولة الإمارات في تنظيم الإسعافات الطبية خلال المناسبات الرياضية العالمية.
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