10 ورش عمل في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأطباء الأندية

دبي (الاتحاد)

يقام المؤتمر الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية، في دبي، خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبتنظيم مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، بالتعاون مع اتحاد الكرة، بجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية بدبي.

ويشهد المؤتمر إقامة 10 ورش عمل تتخللها نحو 85 محاضرة لنخبة من الأطباء والمختصين.

ومن أبرز المشاركين في المؤتمر، نجد البلجيكي ميشال دوخ رئيس اللجنة الطبية بالفيفا، والذي سيدير الجلسة الأخيرة التي تتطرق إلى الألقاب المستقبلية لطبيب الفريق بالنادي أو المنتخب، بالإضافة إلى البروفيسور إفرايم كرامر المدير الطبي للفيفا وبطولة كأس العالم للأندية بأبوظبي وكأس العالم روسيا 2018، حيث يلقي محاضرة قيمة عن مجال طب الطوارئ ومتطلبات ومعايير الفيفا في تنظيم المسابقات الكبرى.

كما يشارك الدكتور عمر السقاف المدير الطبي لدبي للإسعاف لإطلاع المشاركين عن تجربة دولة الإمارات في تنظيم الإسعافات الطبية خلال المناسبات الرياضية العالمية.