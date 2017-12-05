الحوسني يشارك في إدارة كأس آسيا 2018 للصالات

الشارقة (الاتحاد)

أعلن عبدالله الشحي، مسؤول التحكيم في كرة الصالات، والمحاضر الدولي المعروف قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار حكمنا فهد بدر الحوسني للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات، التي تستضيفها الصين تايبيه في 2018.

وقال الشحي: يعتبر ذلك امتداداً لما تم التخطيط له منذ نشأة كرة الصالات من قبل اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي، وهو ما يضع دولة الإمارات في مقدمة الدول المهتمة بكرة الصالات ويشكل دافعاً كبيراً وتحدياً جديداً لبقية الحكام في الدولة لبذل مزيد من الجهد والعطاء.

وأعرب عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عن سعادته باختيار الحكم الحوسني للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات آسيا، وقال: مشروع فهد يحسب للجنة التنفيذية السابقة، وهناك جنود مجهولين في مسيرة الحوسني من بينهم عمران عبدالله وعبدالله الشحي ووسائل الإعلام المختلفة.

من ناحية أخرى، تنطلق مباريات الجولة السادسة من دوري كرة الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهة الحمرية مع ضيفه الظفرة، وهي بلا شك مواجهة القمة مع القاع، حيث يحتل الحمرية صاحب الأرض والجمهور المركز التاسع والأخير في الترتيب من دون رصيد، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي نتيجة إيجابية في الدوري بعد أن خسر جميع مبارياته، فيما يحتل الظفرة المركز الأول برصيد 12 نقطة، وهو الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة من مبارياته السابقة.

ويلتقي غداً البطائح مع دبا الحصن في صالة نادي الذيد، والنصر مع اتحاد كلباء، وتختتم المباريات بعد غدٍ بلقاء مليحة مع خورفكان على ملعب صالة نادي الذيد.