نجم أوراوا مطلوب في الدوري السعودي

دبي (الاتحاد)

كشفت مصادر سعودية أمس، أن البرازيلي رافائيل سيلفا مهاجم فريق أوراوا الياباني مطلوب بقوة للعب في الدوري السعودي، وتحديداً في صفوف النصر الذي يستهدف اللاعب بوصفه «قاهر» جاره الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيكون النجم البرازيلي تحت مجهر النصر خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، علماً أنه ظهر بمستوى رائع في دوري الأبطال، حيث سجل مع فريقه 9 أهداف ليحل في المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة، بعد السوري عمر خريبين نجم الهلال صاحب الـ 10 أهداف.

وسجل سيلفا (25 عاماً) هدفين في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا ضد الهلال السعودي، ليقود فريقه أوراوا للتتويج باللقب بنتيجة إجمالية 2-1، حيث تم اختياره للفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكان سيلفا أحد نجوم كورتيبيا البرازيلي قبل أن ينتقل إلى الفريق الياباني نظير 900 ألف دولار، فيما حالياً سيسعى فريقه الياباني لتحقيق أكبر استفادة مادية في حال وافق على بيعه.

ويسعى النصر إلى التعاقد مع سيلفا ليكو بديلاً لليبيري ويليام جيبور الذي بات مشتتاً مع الفريق بسبب مرض زوجته وعلاجها في الولايات المتحدة، علماً أن النصر يحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي لعب مباريات أكثر.

وبدأ النصر فعلياً خطوات البحث عن مهاجم أجنبي يحلّ بديلاً عن جيبور، مع إصرار على خطف البرازيلي رافائيل سيلفا من أوراوا الياباني.

ولم ينجح جيبور منذ قدومه للنصر الصيف الماضي، سوى في تسجيل هدفين فقط أمام الأهلي والفتح، مرجعاً هذا المستوى إلى حالته النفسية السيئة بعد إصابة زوجته بالسرطان.

من جانبه، أعلن نادي أوراوا الياباني عن تمديد فترة بيع التذاكر المحددة لجماهيره، وذلك في ظل الإقبال عليها، خصوصاً من الجماهير التي ستحضر إلى الإمارات، أو الجالية اليابانية في الدولة.