ريم الهاشمي: الإمارات توفر بيئة داعمة في شتى المجالات

الشارقة (الاتحاد)

خلال جلسة حوارية افتتاحية، قالت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إن دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات كبيرة في مجال تمكين المرأة، مؤكدة أن دعم القيادة الرشيدة لجميع الرؤى، والجهود التي تقود إلى تمكين الطاقات البشرية، وإتاحة الفرصة للمرأة نحو التقدم والاستقرار، أثمرت في وجود بيئة داعمة لها في شتى المجالات.

وقالت الهاشمي: «أثبتت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتها على تبنّي الأفكار الريادية، واتخاذ القرار، وتحقيق الإنجازات الشخصية والمهنية سواء من خلال العمل منفردة أو عبر المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وهذا الإنجاز لم يكن ليصبح سهلاً أو حتى ممكناً لولا إيمان القيادة الرشيدة بقدرة الإنسان على البناء والانطلاق نحو آفاق جديدة مع كل مرحلة تحديات مررن بها منذ أوائل السبعينيات وحتى الآن».

وأضافت مؤخراً أعلنت دولة الإمارات مساعدة بمبلغ 50 مليون دولار لمبادرة صندوق ريادة أعمال المرأة بالتعاون مع البنك الدولي، كما أطلقت مبادرة ألف قائدة بهدف تزويد النساء والفتيات بالأدوات والفرص التدريبية لتنمية مهارتهن وقدراتهن القيادية.