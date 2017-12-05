ابن هزام: اتحاد الكرة ينسق مع روابط الجماهير والجاليات لدعم «الجزيرة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة عضو اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية، دعم ومساندة اتحاد الكرة لنادي الجزيرة، «فخر أبوظبي»، في مشاركته العالمية المقبلة في كأس العالم للأندية، والتي تنطلق منافساتها بلقاء الجزيرة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي غداً، على درة ملاعب الدولة ستاد هزاع بن زايد في منطقة العين.

وأشار الأمين العام لاتحاد الكرة، إلى أن التنسيق جارٍ بين الاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي الجزيرة، لحشد الدعم والمساندة، وتأمين حضور الجماهير إلى المباراة الافتتاحية للبطولة العالمية، مؤكداً أن فريق العمل الذي تم تشكيله يتابع عمله بعد أول اجتماع تنسيقي تم عقده في أبوظبي، حيث يتابع عبد القادر حسن، مدير العلاقات العامة في اتحاد الكرة، التنسيق مع روابط الجماهير في أندية الدولة، وجماهير الجاليات العربية لضمان حضور أكبر عدد ممكن لدعم فخر أبوظبي في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

وأشاد محمد بن هزام بالدور الحيوي والكبير الذي يقوم به معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، وتوجيهاته المستمرة بضرورة التنسيق والعمل المشترك بين الجميع للظهور بأفضل تنظيم لهذه البطولة العالمية، وعكس صورة متميزة لإمكانات وقدرات دولتنا الغالية في استضافة وتنظيم مثل هذه المناسبات الرياضية العالمية.

كما أثنى عضو اللجنة المنظمة للبطولة على جهود وتوجيهات المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، بضرورة وقوف الجميع مع نادي الجزيرة ودعمه في مشاركته بكأس العالم للأندية، مشيراً إلى متابعة واهتمام رئيس الاتحاد بمختلف التفاصيل التي تضمن وجود الجماهير، ودعم الإعلام لهذه المشاركة المهمة.