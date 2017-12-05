حصة بوحميد: 50 مليار دولار استثمارات 32 ألف سيدة أعمال

الشارقة (الاتحاد)

استضافت جلسة «أصوات ملهمة: توفير بيئة داعمة للمرأة»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، كلاً من معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وجاسم البلوشي رئيس مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير، وإليزابيث فيليبولي المؤسس الرئيس التنفيذي لمنتدى المفكرين العالميين، وآسيا ريتشيو مؤسس «إيفولفين وومن»، ورضوان بيغ استشاري التصميم والريادة الاجتماعية، وأحلام اللمكي مديرة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، وهالة كاظم سيدة الأعمال الإماراتية والمستشارة الاجتماعية.

ولفتت معاليها إلى أن المرأة تفوقت على الرجل في الاهتمام بمجالات التعليم، والسعي للتحصيل المعرفي، وتجلى ذلك بعدد النساء في المؤسسات التعليمية العامة والعالية، حيث فاق عدد الطلاب الذكور.

وأشارت بوحميد إلى أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً بارزاً على صعيد قطاع ريادة الأعمال، مشيرة إلى وجود أكثر من 32 ألف سيدة أعمال إماراتية يدرن مشاريع تتراوح قيمتها بين 45 مليار دولار و50 مليار دولار، لافتة في الوقت نفسه إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2014.