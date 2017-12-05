محمد جمال: نقاتل من أجل تشريف كرة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد جمال، لاعب وسط الجزيرة، ‫أن التواجد في كأس العالم للأندية شرف كبير لأي لاعب،‬ وشدد على أن تمثيل الجزيرة لكرة الإمارات يعد وسام شرف، مؤكداً أن الجميع سوف يقاتل من أجل الذهاب بعيداً في هذا الحدث العالمي، وقال: من دون شك لدينا مهمة غاية في الأهمية، لاسيما وأن الهدف الرئيسي في البداية تخطي عقبة أوكلاند سيتي، حيث سيتيح ذلك للفريق خوض مباراتين جديدتين في البطولة، الأمر الذي سوف يضع أمام الفريق فرصة تاريخية لمواجهة ريال مدريد في حال تفوق على بطل آسيا، وهو أمر ليس بالصعب.

وتابع: حتى وإن لم أشارك في المباراة، ثقتنا كبيرة في الشباب الموجود، حيث إنه قادر على تعويض أي غياب، ويعاني جمال من إصابة في العضلة الضامة ربما تبعده عن المشاركة في لقاء الغد.‬

وأكد محمد جمال أن الجزيرة يسعى لصناعة تاريخ جديد، لاسيما وأن الفريق قادر على ذلك من خلال وجود مجموعة من اللاعبين المتميزين والمخلصين للنادي، فضلاً عن وجود قيادة فنية واعية من جانب الهولندي تين كات الذي يعد واحداً من أهم أسباب ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.‬

وأضاف: من دون شك استضافة الإمارات لمونديال الأندية حدث كبير للغاية، وتمثيل الجزيرة للكرة الوطنية يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة للغاية، ويجعل الجميع مطالب بمضاعفة المجهود من أجل الظهور بالمستوى الذي يليق بكرة الإمارات ويشرفها في‬ نفس الوقت.‬

وطالب جمال جماهير الإمارات بشكل عام، والجزيرة بشكل خاص، بالوقوف خلف الفريق ومساندة ممثل الوطن في هذا المحفل العالمي الكبير، وقال: الجزيرة لا يلعب لنفسه ولكن يمثل وطناً، ويسعى لتشريف كرة الإمارات، ومن الواجب على الجميع مساندته ودعمه في المدرجات.‬

وأعرب عن ثقته التامة في مساندة جماهيرية فاعلة خلال مواجهة أوكلاند سيتي على ملعب هزاع بن زايد بالعين، مشيراً إلى أن جماهير النادي سوف تزحف للتواجد خلف الفريق، كذلك جماهير العين صاحبة الملعب لن تتأخر عن القيام بواجبها نحو ممثل وطنها في هذا المحفل العالمي الكبير.‬​