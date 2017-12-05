الجزيرة يرسم ملامح خطة عبور «محطة» أوكلاند سيتي

مصطفى الديب (أبوظبي)

دخلت الاستعدادات الفنية والإدارية مرحلة التحضيرات الأخيرة لانطلاق كأس العالم للأندية، ويُعقد في الرابعة من عصر اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الجزيرة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة، ويقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات باستاد هزاع بن زايد بالعين وهو الملعب نفسه الذي سوف يستضيف المباراة الافتتاحية.

وحضر الجهاز الفني ولاعبو الجزيرة الاجتماع التحضيري مع «الفيفا» صباح أمس للتعريف بكل تفاصيل الحدث واللوائح المتعلقة بالبطولة، فضلاً عن إجراء حلقة تصوير فيديو للاعبين للترويج للقاء الافتتاح.

وأطلق الجزيرة حملة جماهيرية للترويج للقاء الافتتاح، بهدف مساندة ممثل الإمارات من المدرجات في هذا المحفل العالمي، واختار النادي بالتعاون مع الشركاء من روابط الأندية هاشتاق # مع ـ الفخرـ لأجل ـ الوطن، ويهدف الشعار إلى تحفيز الجماهير من كل أندية الدولة للتواجد في مدرجات ملعب هزاع بن زايد مساء الغد لتشجيع الجزيرة، بهدف تخطي عقبة أوكلاند سيتي ومواصلة المشوار في البطولة لتكتب الأندية الإماراتية تاريخاً جديداً في مونديال الأندية.

وقامت إدارة النادي بتوفير كل متطلبات النجاح للحملة الجماهيرية، إيماناً منها بأن الدور الجماهيري هو الرئيسي في تحقيق أهداف فخر أبوظبي المرجوة في مشاركته العالمية الأولى.