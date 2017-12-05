الإمارات جاهزة لتقديم «نسخة استثنائية»

أبوظبي (الاتحاد)

تتجه أنظار العالم وعشاق الساحرة المستديرة نحو الإمارات التي تحتضن كأس العالم للأندية من 6 إلى 16 ديسمبر الجاري في ملعبي مدينة زايد الرياضية بأبوظبي وهزاع بن زايد في مدينة العين، بمشاركة 7 فرق أبطال القارات هي: الجزيرة، بطل دوري الخليج العربي (الإمارات)، وأوكلاند سيتي «نيوزيلندا»، بطل أوقيانوسيا، والفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وباتشوكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، والوداد البيضاوي المغربي، بطل أفريقيا، وفريق أوراوا الياباني بطل آسيا، وجريميو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.

وقبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة، أكدت اللجنة المحلية العليا المنظمة وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم جاهزيتها التامة لضربة البداية التي ستكون في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ، عندما يستضيف استاد هزاع بن زايد حفل افتتاح البطولة، ومن بعدها انطلاق المباراة الافتتاحية بمواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

في المقابل، اكتمل وصول وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي يشرف على البطولة، إلى جانب حكام البطولة، كما وصل أمس العاصمة أبوظبي فرق باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف والوداد المغربي بطل أفريقيا وأوراو الياباني بطل آسيا، وذلك استعداداً لمبارياتهم الأولى في البطولة التي ستقام يوم السبت المقبل، في ملعب مدينة زايد الرياضية. في المقابل شهدت مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد انطلاق العمليات الإعلامية للبطولة بافتتاح المركز الإعلامي في كلا الملعبين أمام كل الوفود الإعلامية الدولية وأمام ممثلي وسائل الإعلام المحلي، كما يستقبل مركز اعتماد التصاريح الخاص بالبطولة ممثلي وسائل الإعلام المسجلين بقناة الفيفا لتسليم كل الإعلاميين تصاريحهم التي تخول لهم تغطية منافسات الحدث العالمي. ودعت اللجنة المحلية العليا المنظمة الجميع لمساندة الجزيرة في المحفل العالمي ودعم طموحاته لتخطي الأدوار الأولى من البطولة وتمثيل كرة الإمارات بصورة مشرفة، كما أكدت اللجنة جاهزية تحضيراتها التي تشمل جميع الجوانب الأمنية، التسويقية، الإعلامية، الفنية، العمليات، المتطوعين، الإقامة والمواصلات، الدعم اللوجستي.

وسجلت عمليات البطولة قبل انطلاقها، حيث التصاريح المتوقع إصدارها 5807، بجانب 1300 مشارك في تنظيم البطولة، ويشمل لجان العمل والمتطوعين وفريق مجلس أبوظبي الرياضي، كما استقبلت اللجنة 7300 طلب للتطوع على أن يشارك 800 متطوع في كل مباراة، كما قامت اللجنة باستخدام أكثر من 100 مورد يخدمون عمليات المونديال العالمي، بما يدعم الجانب الاقتصادي وبما يعكس حجم ومكانة البطولة العالمية.