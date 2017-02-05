حشود عسكرية كبيرة تمهيداً لتحرير غرب الموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

كشف قائد الشرطة الاتحادية العراقية أمس، عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جنوبي مدينة الموصل استعدادا للمشاركة في معركة استعادة جانبها الغربي من تنظيم «داعش».

وقال الفريق رائد شاكر جودت، «إن تعزيزات كبيرة من الشرطة الاتحادية وصلت إلى جنوب الموصل وتتمركز على مشارف تلال أبوسيف»، مضيفاً «أن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للدواعش جنوب المدينة».

إلى ذلك، اعتقلت أجهزة الأمن 39 عنصراً من تنظيم «داعش» خلال عمليات مداهمة وتفتيش في الموصل صباح أمس، حسب مصدر عسكري. وقال المصدر إن «القوات الأمنية نفذت عمليات الدهم والتفتيش بمناطق الزهور والقادسية والإخاء والسكر والزهراء، ما أسفر عن اعتقال 39 داعشيا».

وفرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال بعموم الساحل الأيسر للموصل بمحوريه الشمالي والشرقي بحسب مصدر عسكري في جهاز مكافحة الإرهاب، وقال العقيد دريد سعيد إن «القوات الأمنية فرضت حظراً للتجوال بعموم الموصل على خلفية هجمات لداعش استهدفت قوات أمنية بالمحور الشرقي.