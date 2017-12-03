باكستان: اعتقال 4 قطريين بتهمة الصيد غير القانوني



تاريخ النشر: الإثنين 04 ديسمبر 2017 إسلام آباد (مواقع إخبارية) ألقت الشرطة الباكستانية، القبض على أربعة قطريين وثلاثة باكستانيين في بلدة نوشكي الحدودية كانوا في طريقهم لصيد طيور نادرة من دون إذن قانوني يسمح لهم بذلك. وقالت وسائل إعلام باكستانية، إن أحد الموقوفين (لم تحدد جنسيته إن كان قطريا أو باكستانيا) أصيب بطلق ناري بعدما أبدى مقاومة لرجال الأمن أثناء القبض عليهم. وأكدت وسائل الإعلام، أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يتم فيها القبض على قطريين بسبب التعدي على القوانين في باكستان. مشيرة إلى أنه في فبراير الماضي تم توقيف قطريين حطموا حاجزاً لقوات الأمن للصيد في بلدة نوشكى، وكان متواجدا معهم مسؤول بارز في النظام القطري. ولم تذكر الشرطة ما تنوي اتخاذه من إجراءات حيال الموقوفين وما هي العقوبات التي من المتوقع فرضها عليهم.