البرلمان الأفريقي يحذر من تدخل قطر في شؤون تشاد

القاهرة (مواقع إخبارية)

حذر المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي النائب مصطفى الجندي أمس من خطورة تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية. وقال في بيان «إن الإعلام السعودي، كشف ملفات عن الخيانة القطرية، ولاسيما المؤامرات الخطيرة التي وصلت إلى قلب ووسط القارة السمراء وتحديدا في تشاد، مؤكدًا أن صحيفة «عكاظ» أكدت أن الحكومة التشادية تتابع بقلق التطورات على حدودها مع ليبيا والسودان، حيث تحاول جماعات متمردة مدعومة من الدوحة توحيد صفوفها لتكوين تشكيل سياسي يتحدى الرئيس، إدريس ديبي.

وقال الجندى «إن الصحيفة أكدت أيضا أن اتحاد قوات التمرد يتزعمه تيمان إيرديمي، وهو ابن أخت ديبي، ويقيم في قطر، مؤكدة أنه لهذا السبب قطع الرئيس التشادي العلاقات مع قطر في أغسطس الماضي، متهما الدوحة بمحاولة زعزعة استقرار تشاد، وأنها تمول المتمردين ليجمعوا كل القوى المعارضة للنظام في تشاد». وناشد دول القارة السمراء، لاتخاذ موقف موحد لمقاطعة النظام القطري لإنقاذ الدول الأفريقية خاصة تشاد من تدخل الدوحة في شؤونها الداخلية، خاصة وأن نظام تميم بن حمد يلعب بأسلوب خطير داخل الأنظمة الأفريقية، وأكبر دليل على ذلك إيواء ابن أخت الرئيس التشادي على أراضيه ومد المعارضة بالأموال الطائلة لضرب الاستقرار داخل تشاد».