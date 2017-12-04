الكويت جاهزة للقمة الخليجية غداً «بعيداً عن أزمة قطر»

الكويت (وكالات)

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني التحضيرات الجارية لأعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الكويت غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

في وقت كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن القمة ستبحث موضوعات التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنمائية والتعليمية وغيرها، بعيداً عن أزمة مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، دولة قطر منذ يونيو الماضي.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن بلاده أنهت الاستعدادات المتعلقة باستضافة الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على أكمل وجه. وأضاف في تصريح صحفي على هامش مشاركته في حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 «إن الكويت تفتح ذراعيها لاستقبال قادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء والأربعاء المقبلين». وذكر أن الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون ستنطلق أعماله اليوم الاثنين تحضيراً للقمة. معرباً عن تمنياته في أن تستكمل المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون بالإنجازات التي تخدم شعوبها. وأكد رداً على سؤال عمق وتجذر العلاقات الكويتية الإماراتية.

إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية بينها صحيفة «السياسة»: «إن الأزمة القطرية غير مدرجة على جدول أعمال القمة ومتروكة لوساطة وجهود أمير الكويت الذي سيتخذ الموقف والإجراء المناسب». وأضافت أن مستوى التمثيل للدول الخليجية سيكون مفاجئاً وسيغلق الأبواب أمام كل محاولات ضرب مجلس التعاون ووحدة دول الخليج. لافتة إلى أن انعقاد القمة في الكويت رسالة تثبيت لمسيرة واستمرارية وحدة ووجود كيان مجلس التعاون بعد التشكيك بمستقبل هذا الكيان والتسريبات المشبوهة التي روجت لانفصال هذه الدولة أو استبعاد تلك من المجلس.