الكويت جاهزة للقمة الخليجية غداً «بعيداً عن أزمة قطر»

الكويت (وكالات)
بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني التحضيرات الجارية لأعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الكويت غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.
في وقت كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن القمة ستبحث موضوعات التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنمائية والتعليمية وغيرها، بعيداً عن أزمة مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، دولة قطر منذ يونيو الماضي.
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إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية بينها صحيفة «السياسة»: «إن الأزمة القطرية غير مدرجة على جدول أعمال القمة ومتروكة لوساطة وجهود أمير الكويت الذي سيتخذ الموقف والإجراء المناسب». وأضافت أن مستوى التمثيل للدول الخليجية سيكون مفاجئاً وسيغلق الأبواب أمام كل محاولات ضرب مجلس التعاون ووحدة دول الخليج. لافتة إلى أن انعقاد القمة في الكويت رسالة تثبيت لمسيرة واستمرارية وحدة ووجود كيان مجلس التعاون بعد التشكيك بمستقبل هذا الكيان والتسريبات المشبوهة التي روجت لانفصال هذه الدولة أو استبعاد تلك من المجلس.
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