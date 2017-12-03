بومبيو: «ويكيليكس» أكبر تهديد للأمن القومي الأميركي

واشنطن (وكالات)

اعتبر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، مايكل بومبيو، الليلة قبل الماضية، أن نشاطات موقع «ويكيليكس» فضحت الكثير من سياسات واشنطن في العالم، ما يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بكاليفورنيا، سأل الصحفيون مدير المخابرات عما إذا كان موقع «ويكيليكس» يشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة، فرد بالقول «نعم، بالطبع» مضيفاً «لا شيء يهدد الأمن القومي الأميركي أكثر من تسريب المعلومات السرّية».

ومطلع مارس الماضي، نشر «ويكيليكس» سلسلة من التسريبات تحت مسمى «فولت 7» تضمنت نحو 10 آلاف وثيقة وملف تم الحصول عليها من شبكة داخلية لفرع المخابرات الأميركية لشؤون الاستخبارات الإلكترونية في مدينة لانجلي بولاية فيرجينيا.