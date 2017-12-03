انسحاب أميركي جديد من اتفاق دولي بشأن الهجرة

واشنطن، نيويورك (وكالات)

أضافت الولايات المتحدة السبت قطاعاً جديداً هو قطاع المهاجرين واللاجئين، على لائحة المشاريع والاتفاقات الدولية الطويلة التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده منها، ما أثار غضب أنصار التعددية. وأعلنت إدارة ترامب في بيان «أبلغت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمين عام المنظمة الدولية، بأن الولايات المتحدة تنهي مشاركتها في الميثاق العالمي للهجرة». وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت في سبتمبر 2016 بالإجماع، إعلاناً سياسياً غير ملزم هو «إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين»، ويهدف إلى تحسين إدارة اللاجئين الدولية في المستقبل، ويتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم على إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف.

وبناء على هذا الإعلان، تم تكليف المفوض السامي لشؤون اللاجئين اقتراح ميثاق عالمي للمهاجرين واللاجئين في تقريره السنوي في الجمعية العامة في 2018. وسيرتكز هذا الميثاق على محورين الأول هو تحديد إطار الأجوبة على الإشكالية، والثاني هو برنامج العمل.

وأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن «إعلان نيويورك يتضمن أحكاماً عديدة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الأميركية ومبادئ الهجرة في إدارة ترامب»، من دون تحديدها. وأضافت «نتيجة لذلك، قرر الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في عملية الميثاق التي تهدف إلى التوصل إلى إجماع دولي في الأمم المتحدة عام 2018».

ومنذ تسلمه مهامه في يناير الماضي، تعهد الجمهوري دونالد ترامب الانسحاب من عدد من الاتفاقات التي أبرمت في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما. وقد اتخذ تدابير عدة في قطاع الهجرة بالولايات المتحدة.