تونس تحبط مخططاً إرهابياً وتوقف تكفيرياً عائداً من ليبيا

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، أن وحداتها الأمنية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتفجير مركز الحرس بولاية جندوبة شمال غرب البلاد. وأكدت الداخلية أمس في بيان، أن وحدات أمنية تابعة للشرطة العدلية بجندوبة، فككت خلية إرهابية بأرياف مدينة فرنانة تتألف من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاماً كانت تخطط لتفجير مركز الحرس الوطني بالمنطقة. وأضاف البيان أنه تم حجز أجهزة مخصصة لتصنيع متفجرات تتضمن أسلاكاً كهربائية ومسامير. ومساء أمس الأول، أعلنت الوزارة أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان، وقفت عنصراً تكفيرياً بمدينة الشراردة وسط البلاد، بشبهة انتمائه لتنظيم «إرهابي»، مبينة أن المعتقل عائد من ليبيا مؤخراً.

وأوضحت الوزارة أن الفرقة عثرت في حساب الموقوف بفيسبوك، على صور وتدوينات ومقاطع فيديو تكفيرية تمجد تنظيم «داعش» الإرهابي وتحرض على الإرهاب.