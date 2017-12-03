مؤتمر «للجامعة» والأزهر يبحث أثر التطرف على التراث العربي



تاريخ النشر: الإثنين 04 ديسمبر 2017 القاهرة (وام) تعقد الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الأزهر الشريف، اليوم مؤتمراً بقاعة مؤتمرات الأزهر، يبحث قضية التطرف وأثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي. وتتضمن جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات، أهمها «مقومات تراثنا الثقافي وأثرها في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ هوية المجتمع، ودور المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام والتعليم في مواجهة التطرف والإرهاب». ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الدول الأعضاء لدى الأمانه العامة للجامعة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ودبلوماسيون وعدد من سفراء الدول الأجنبية.