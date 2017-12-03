475 مليون دولار منحة أميركية لدعم موازنة الأردن

جمال إبراهيم، وكالات (عمّان)

وقع الأردن والولايات المتحدة في عمان أمس، اتفاقية تقدم واشنطن بموجبها مساعدة تبلغ قيمتها 475 مليون دولار للمملكة لدعم الموازنة العامة، ضمن المساعدات الأميركية الإجمالية البالغة قيمتها 812 مليون دولار للعام الجاري. وقال بيان حكومي «وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، وجيم بارنهارت، مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «يو أس إيد» وقعا في عمان الأحد، على اتفاقية منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة بقيمة 475 مليون دولار ضمن المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام 2017».

من جانب آخر، وقع 100 نائب أردني من جملة 130 نائباً في البرلمان، خلال جلسة مخصصة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، أمس مذكرة نيابية اشترطوا فيها تراجع الحكومة عن قرارها الأخير القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، للقبول بمناقشة مشروع الموازنة. وشرع النواب بتوقيع المذكرة خلال اجتماع طارئ عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة هيثم زيادين، وجرى فيه بحث قرارات الحكومة المتعلقة برفع سعر التعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية. واضطر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، لرفع جلسة المجلس بعد ثلث ساعة من بدايتها، إثر احتجاجات النواب وفوضى سادت القبة على خلفية قرار رفع أسعار المحروقات.