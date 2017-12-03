الاحتلال يبيح للمستوطنين اقتحام سطح قبة الصخرة

رام الله (الاتحاد)

طالبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس بتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لوقف اقتحامات المسجد الأقصى التي ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان «إن اقتحام المستوطنين صحن قبة الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى المبارك تحت حماية وإشراف شرطة وقوات الاحتلال يعد تماديا وإصرارا صارخا من قبل الحكومة الإسرائيلية في المساس بالمقدسات والعدوان على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مدينة القدس العربية المحتلة».

وحذرت الحكومة من تلك الخطوات العدوانية المتصاعدة التي تطال القدس والمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى. واعتبرت أن هذه الاعتداءات تهدف إلى إطلاق شرارة الصراع الديني وتأتي استجابة للحروب المفروضة على المنطقة والتي يلبسونها لباس الدين والطائفية، مؤكدة رفض الفلسطينيين لهذا الصراع، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الجرائم كافة التي تقترفها عصابات المستوطنين تجاه المسجد الأقصى المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال سمحت أمس للمستوطنين باقتحام سطح قبة الصخرة المشرفة وذلك للمرة الأولى.

وشهد المسجد مشادات بين ضباط من شرطة الاحتلال وحراس المسجد بعد السماح للمستوطنين بالصعود إلى سطح قبة الصخرة. في وقت قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الخطوة ووصفتها بـ«الاستفزازية» وغير المسبوقة بما فيها استدعاء حراس المسجد الأقصى وتسجيل أسمائهم،