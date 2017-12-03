الأردن يحرر مخطوفاً جنوب سوريا

عمان (أ ف ب)

أعلن الجيش الأردني في بيان أمس، تحرير مواطن أردني مقيم في سوريا خطفته جماعات مسلحة في جنوب سوريا من أجل الحصول على فدية.

ونقل البيان الذي بث على الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مصدر مسؤول في القيادة قوله إن «القوات المسلحة ممثلة بمديرية الاستخبارات العسكرية، والوحدات ذات العلاقة وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة، قد تمكنت من تحرير المواطن الأردني منهل أحمد عبدالله حمدان الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري».

وأضاف أن حمدان كان «يقيم في سوريا منذ زمن طويل، ويدير مزارع تعود ملكيتها له، وكانت الجماعات المسلحة قد قامت بتعذيبه وطلبت فدية مقابل إطلاق سراحه». وأوضح أن «الجهات الاستخباراتية كثفت أعمالها وتحرياتها حتى تمكنت من تحريره، حيث أعادته إلى أسرته في محافظة إربد بعد اختطاف دام أياماً عدة».

ولم يورد البيان أي تفاصيل إضافية حول عملية تحرير المواطن المخطوف الذي نشرت صوره وهو جالس وسط عائلته، ويتلقى التهاني من بعض أفراد عشيرته.