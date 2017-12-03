القضاء العراقي: لم نتلقَ دعاوى ضد نواب رئيس الجمهورية

بغداد (الاتحاد)

نفى القضاء العراقي أمس تلقيه أي دعاوى بحق نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، كما نفت هيئة النزاهة في العراق المعلومات التي تناقلتها عدة فضائيات ووسائل إعلام أخرى، حول إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أمس، إنه لم يتم تلقي أي دعاوى بحق نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي، وأياد علاوي، وأسامة النجيفي. ودعا وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة قبل نشر الأخبار واستغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة، محذرا من أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي وقت سابق من أمس، نفت هيئة النزاهة العراقية أمس، إحالة ملفات فساد تتعلق بنواب رئيس الجمهورية الثلاثة. وقالت إن الموضوع قد نقل خطأ عن جريدة الصباح من لقاء سابق نشرته الجريدة أمس، موضحة «ذكر رئيس الهيئة معلومات عن إصدار قرارات سابقة وردت في تقريري الهيئة السنويين لعامي 2015 و2016». وتابع أن «الهيئة كانت قد قامت بفتح ملف الكسب غير المشروع لأول مرة في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، وأسفر فتح هذا الملف عن إحالة نواب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء حينها، وليس نواب رئيس الجمهورية».