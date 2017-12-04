طرد «داعش» من ريف دير الزور

عواصم (وكالات)

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، أمس، انتزاعها كامل السيطرة على ريف مدينة دير الزور وطرد تنظيم «داعش»، وذلك بدعم من روسيا ومن التحالف الدولي بقيادة أميركا. فيما قتل 22 شخصاً وأصيب 71 آخرون بقصف لقوات النظام على مناطق بالغوطة الشرقية. فيما أعلن وفد النظام السوري انسحابه من محادثات «جنيف-8»، رابطاً عودته إليها بسحب المعارضة لبيانها الرافض لأي دور للرئيس بشار الأسد في السلطة.

وقال بيان وحدات حماية الشعب الذي تلاه المتحدث باسمها نوري محمود بحضور وفد عسكري روسي أمس، من قرية الصالحية على الضفة الشرقية للفرات، إن قوات التحالف وروسيا قدمت الدعم الجوي واللوجيستي، وأيضاً المشورة والتنسيق على الأرض لاستعادة الريف الشرقي لدير الزور، كما أملت وحدات الحماية أن تتم زيادة الدعم لقواتها.

وأوضح البيان، أن الوحدات الكردية «وبالتعاون مع العشائر العربية من أبناء المنطقة، حررت منطقة ريف دير الزور شرق الفرات من الإرهاب بالكامل».

وتوجهت الوحدات الكردية بالشكر «للقوى الدولية والتحالف الدولي، وقوات روسية على تقديم الدعم الجوي واللوجيستي والاستشارة والتنسيق على الأرض». كما أعلنت الوحدات استعدادها «لتشكيل أركان وغرف عمليات مشتركة مع شركائنا في الحرب ضد داعش لرفع وتيرة هذا التنسيق وإنهاء الإرهاب بالكامل».