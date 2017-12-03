القبائل تستهدف تعزيزات للانقلابيين في حجة

عدن (الاتحاد)

استهدفت عناصر قبلية في محافظة حجة مجاميع مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية كانت قادمة من محافظة الحديدة لتعزيز عناصرها في المحافظة التي باتت أجزاء منها تحت سيطرة القبائل وقوات موالية لحزب المؤتمر الشعبي العام.

وأفاد مصدر قبلي بأن تعزيزات حوثية تعرضت لهجوم في مديرية الشغادرة بضواحي حجة، مشيرا إلى أن التعزيزات كانت قادمة من الحديدة ومنطقة عبس في محاولة منهم لاستعادة المواقع التي فقدوها في المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن القبائل اشتبكت مع المليشيات واحتجزوا أربعة أطقم فيما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

وتمكنت القبائل في حجة وقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي صالح من السيطرة على إدارة أمن المحافظة وعدد من المباني الحكومية الأخرى عقب طرد الميليشيات الحوثية منها.