ابن دغر يشدد على وضع خطة أمنية لمحاصرة البؤر الإرهابية



تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017 عدن (وكالات) شدد رئيس الحكومة اليمني أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة وضع خطة أمنية عاجلة لمحاصرة البؤر الإرهابية في بلاده. وقال بن دغر، خلال ترؤسه في عدن، اجتماعاً موسعاً لمسؤولي السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في محافظتي عدن وأبين، إنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في هذا الجانب وسيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته سواء على المستوى المركزي أو المحلي. وثمن المجتمعون التقدم المحقق على صعيد مكافحة الإرهاب بالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وأكد بن دغر أن حكومته لن تتوانى عن القيام بدورها في التصدي الحازم للعناصر الإرهابية تحت أي غطاء أو مسمى أو ارتباط كان، خاصة مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.