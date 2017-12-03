الأمم المتحدة تسعى إلى إجلاء عمال الإغاثة

جنيف (رويترز)

قال مسؤولون بالأمم المتحدة وآخرون في مجال الإغاثة أمس إن المنظمة الدولية تحاول إجلاء ما لا يقل عن 140 موظف إغاثة من العاصمة اليمنية وسط قتال أدى لقطع طريق المطار. وقال الصليب الأحمر إن الاشتباكات التي دخلت يومها الرابع أسفرت عن مقتل العشرات. وأبلغ مسؤول بالأمم المتحدة في صنعاء رويترز قائلا «هناك طائرة على أهبة الاستعداد في جيبوتي من أجل نقل 140 موظفا دوليا». وأضاف أن نصفهم تقريبا من منظمات غير حكومية. وتابع «القتال يتجه صوب المطار والوضع متوتر جدا. لا نستطيع حتى إجلاء الموظفين».

وأشار المسؤول إلى أن موظفي الأمم المتحدة محاصرون في الأحياء السكنية التي يقطنون بها في صنعاء منذ اندلاع الاشتباكات يوم الخميس.

وتساقطت القذائف قرب مجمع الأمم المتحدة في صنعاء بشارع الستين أمس، وقال أحد المصادر في مسرح الأحداث إن طلقات رصاص طائشة أصابت المجمع. وصار المجمع شاغرا بعد أن تلقى الموظفون أوامر منذ أيام بأن يلزموا منازلهم ولا يتوجهوا إلى العمل.

وقال عامل إغاثة آخر من منظمة مستقلة في اليمن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه «الأمم المتحدة تخطط لخفض عدد موظفي الوكالات التابعة لها وبعض المنظمات غير الحكومية». وأضاف «لكن الأهم أنهم يعتبرون الطريق المؤدي إلى المطار غير آمن بما يكفي لتنظيم عملية انتقال إلى المطار». ولم ترد الأمم المتحدة حتى الآن على استفسارات من رويترز للتأكد من هذه التقارير. وقال مصدر آخر من الأمم المتحدة في اليمن «موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لا يتم إجلاؤهم، بل هناك تخطيط لخفض عدد الموظفين غير الأساسيين في صنعاء لحين اتضاح الوضع الأمني على الأرض».

وفي جنيف، قالت إيلودي شندلر المتحدثة باسم المنظمة الدولية للصليب الأحمر «في ضوء الموقف الفوضوي الراهن، تدرس المنظمة الدولية للصليب الأحمر تقليص عدد الموظفين الموجودين في اليمن والإبقاء فقط على فريق من العمال الأساسيين».