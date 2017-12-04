حرب شوارع في صنعاء وانتفاضة «المؤتمر» مستمرة

عقيل الحلالي (صنعاء)

اندلعت معارك عنيفة، امس، في شوارع صنعاء بين ميليشيات الحوثي الإيرانية وقوات حزب المؤتمر الشعبي، بالدبابات والصواريخ الحرارية.

وارتفع عدد قتلى المواجهات بين الطرفين في العاصمة اليمنية إلى أكثر من 200 وعشرات الجرحى.

وسحبت ميليشيات الحوثي الإيرانية جزءاً من قواتها من الجبهات في تعز والحديدة ونهم والجوف لتعزيز مقاتليها في صنعاء. ولجأت الميليشيات الحوثية الإيرانية، إلى استهداف المدنيين في الشوارع، بعد تضييق الخناق عليهم، كما قام عناصرها باقتحام منازل قيادات قبلية وأخرى موالية لحزب المؤتمر الشعبي في العاصمة. وبحسب ما ذكرت «مصادر سكاي نيوز عربية»، أضحت قوات حزب المؤتمر الشعبي تقترب من القصر الجمهوري في صنعاء.

واشتعلت المعارك بين قوات المؤتمر الشعبي وميليشيا الحوثي في محيط الحي السياسي وشارع بغداد جنوب غرب العاصمة حيث كانت الميليشيا نشرت دبابات ومدرعات تمهيداًً لاقتحام المنطقتين وصولاً إلى منازل عدد من أفراد عائلة صالح.