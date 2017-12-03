أبين تشيد بدعم الإمارات

عدن (الاتحاد)

أشاد قائد قوات التدخل السريع في محافظة أبين عبداللطيف السيد بالدعم اللامحدود الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الجيش والأمن لدحر الميلشيات الانقلابية وتطهير المحافظات الجنوبية من عناصر الإرهاب والتطرف.

وأضاف «لن ننسى مواقف الإمارات ودعمها لقوات الحزام الأمني في أبين والمقاومة الشعبية الجنوبية لدحر ميليشيات الحوثي الانقلابية ومحارب عناصر الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه المواقف لن ينساها أبناء أبين على مر العصور.

وقال السيد «نحن اليوم مدينون للأشقاء بالوفاء، ونحن مستعدون لمبادلة الوفاء بالوفاء وسنكون سندا لهم كما كانوا سندا وعونا لأبناء أبين في التخلص من ميليشيات الانقلاب والإرهاب.

وأكد السيد أن الحملة الأمنية مستمرة لتعقب ما تبقى من عناصر إرهابية في المحافظة خصوصا التي فرت إلى الجبال والشعاب النائية، موضحا أنه لا تهاون في القضاء والتصدي لهذا العناصر الإجرامية.