المخلافي: الحكومة تدعم صالح

عدن (وكالات)

قال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي أمس، إن الحوثيين «جماعة مخادعة»، مؤكداً أن السلطات اليمنية الرسمية لن تركن إلى أحاديث الإعلام عن استسلامهم بسهولة.

وأضاف وزير الخارجية اليمني في تصريح لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، إن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تدعم تراجع الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن التحالف مع الحوثيين. وأكد أن ما فعله صالح استدراك لخطأ كبير في حق اليمنيين. وأشار المخلافي إلى أن الشعب اليمني مستمر في انتفاضته ضد المليشيات الحوثية ويواجه المشروع الإيراني بحزم.

وبين الديبلوماسي اليمني أن اليمنيين يكثفون جهودهم لتحرير اليمن، مفيدا بأن التحالف قدم تضحيات ضخمة من أجل استقرار اليمن.

من جانبه، قال نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، إن انتفاضة المدن ردّ فعل طبيعي لانتهاكات الانقلابيين بدعم إيراني. وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية» أن إيران تدعم الانقلابيين الحوثيين بكل الوسائل. وأضاف أن الدولة تقف مع كل من يقوم بواجبه ضد الانقلابيين الحوثيين، مضيفاً: «ندعو الشرفاء في الأمن وكافة قوى المجتمع لمواجهة الحوثيين». وشدد الأحمر على أهمية توحيد الصف اليمني لمواجهة اعتداءات الحوثيين، مؤكداً أن المرجعيات الثلاث المعترف بها لا تزال هي أساس أي حل في اليمن. وقال نائب الرئيس اليمني إن الحوثيين يكرسون الاستبداد والفوارق الطبقية في المجتمع.

من ناحيته دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأطراف إلى الالتزام بواجباتها وفقا للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك احترام مبدأ التمييز والتناسب والاحتياط وسرعة العودة إلى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك في بيان أصدره ولد الشيخ أحمد على خلفية التصعيد الحاد في الأحداث بصنعاء ومحافظات أخرى على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وأعرب عن قلق عميق إزاء آثار هذه الأحداث على السكان المدنيين داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس واحترام التزاماتها وضمان عدم التعرض للمدنيين أو الأهداف المدنية.