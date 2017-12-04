فيديو.. محمد بن زايد: بقيادة خليفة.. الإمارات ماضية في تعـزيــز بنيـان الوطـن وبنـاء الإنسان

أبوظبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «مسيرة الاتحاد» التي انطلقت عصر أمس، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2017 بمنطقة الوثبة بأبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 46.

وشهد المسيرة الحاشدة التي نظمتها وزارة شؤون الرئاسة، وشارك فيها أبناء القبائل، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ فهد بن فلاح بن سلطان بن حثلين، رئيس نادي الإبل بالمملكة العربية السعودية، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة.

كما شارك في مسيرة الاتحاد حشد من القبائل يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها، معبرين عن فخرهم وسعادتهم وابتهاجهم باليوم الوطني الـ 46 واعتزازهم بقيادتهم الحكيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقدم أبناء الإمارات لوحات من الأهازيجه الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي تعبر عن أصالتهم وتاريخهم العميق في هذه الأرض المعطاء، كما قدموا صوراً من اللوحات الوطنية التي تعكس انتماءهم وحبهم لهذا الوطن العزيز، ملوحين بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، مجددين الولاء للقيادة الحكيمة.