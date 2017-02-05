هادي يؤكد ضرورة توحيد الجهود ضد الانقلاب

الرياض (وكالات)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتصار لقضايا المجتمع والشعب التي تدعمها دول الجوار والمجتمع الإقليمي والدولي من خلال «دعم الشرعية الدستورية وإدانة أعمال التمرد للمليشيات الانقلابية».

وقال هادي خلال ترأسه أمس، اجتماعاً لمستشاريه، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر في الرياض، «قضيتنا واضحة والمجتمع الدولي داعم ومساند لخطواتنا، باعتبارهم شركاء لليمن في خياره السلمي عبر عملية التحول منذ عام 2011 من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها كافة مكونات شعبنا اليمني». وأكد أهمية تمتين وتعزيز العلاقات السياسية على قاعدة استعادة الدولة وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور والقرار الأممي 2216.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات والمواضيع على مختلف الصعد، خصوصاً مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية وخطوات استعادة الدولة والتنمية والبناء التي تقوم بها الدولة في مختلف المناطق المحررة، فضلاً عن الخطوات العملية لتسليم رواتب كافة موظفي الدولة في مختلف محافظات اليمن فيها المناطق الخاضعة للانقلابيين، وذلك «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه أبناء الشعب اليمني».