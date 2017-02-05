«الشرعية» تحرر مواقع جديدة في «ميدي»

عقيل الحلالي (صنعاء)

حررت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي أمس، مواقع جديدة من الميليشيات الانقلابية في مدينة ميدي الساحلية شمال غرب البلاد. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية من الطرفين بأن معارك شرسة اندلعت مساء أمس الأول في ميدي، مشيرة إلى أن الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة استمرت حتى صباح أمس، موقعة عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من عناصر الميليشيات.

وقالت مصادر في الجيش الوطني، إن قوات الشرعية وبإسناد جوي من التحالف العربي حررت مواقع عديدة شمال شرق ميدي على الطريق المؤدي إلى مدينة حرض المجاورة في شمال محافظة حجة، مؤكدة مصرع العشرات من المتمردين الحوثيين وأسر مالا يقل عن 31 منهم خلال الاشتباكات التي تخللتها ضربات جوية للتحالف على مواقع الانقلابيين. واستهدفت ضربات جوية خنادق للميليشيات في منطقة الحوض شمال مدينة ميدي، أسفرت عن مصرع 24 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم، بينما قتل عدد آخر في قصف مدفعي للجيش دمر مركبة عسكرية للحوثيين في المنطقة.

وطال القصف الجوي أهدافاً متفرقة للميليشيات في محافظة الحديدة، وقصفت بوارج تابعة للتحالف مواقع وتجمعات للميليشيات في الساحل الجنوبي لمدينة الحديدة، بحسب إفادات السكان. وقتل 3 حوثيين وجرح آخرون في ثلاث هجمات منفصلة بمدينة الحديدة أعلنت المقاومة الشعبية مسؤوليتها عنها.

وإلى الجنوب، شن طيران التحالف أكثر من 30 غارة على مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في مدينة المخا ومحيطها، حيث استمرت الاشتباكات بين الميليشيات وقوات الشرعية التي دخلت المدينة أواخر الشهر الماضي. واستهدفت 9 غارات مواقع للميليشيا في ميناء المخا وأصابت 6 غارات معسكر القطاع الساحلي، ودمرت 7 غارات أهدافاً في محيط مصنعاً للثلج، في حين استهدفت 10 ضربات أهدافاً أخرى في شمال المدينة. وفي سياق متصل، استمرت الاشتباكات أمس بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في بلدة نهم شرق صنعاء، كما دارات مواجهات في بلدة صرواح آخر معاقل الانقلابيين في محافظة مأرب شرق صنعاء.

وأصيب قيادي ميداني في مليشيا الحوثي بجروح بالغة إثر إصابته في هجوم مسلح استهدفه بمدينة ذمار جنوب صنعاء. وذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين كانا على متن دراجة نارية أطلقا الرصاص الحي على القيادي الحوثي «أبو حمزة الغرباني» عند حاجز تفتيش شرق مدينة ذمار، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة الغرباني بجروح بالغة فيما لاذ المهاجمان بالفرار.