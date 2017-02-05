تعزيزات كبيرة لقوات الأمن والقبائل للتصدي لـ «القاعدة» في أبين

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل 20 عنصراً من «القاعدة» في اليمن في اشتباكات مسلحة مع رجال القبائل في مدينة لودر وسط محافظة أبين، في وقت دفعت فيه قوات الأمن بتعزيزات عسكرية صوب المدينة ومناطق أخرى لتأمينها من التنظيم الإرهابي، في حين ضبطت قوات الأمن في عدن أحد أخطر العناصر الإرهابية المتخصصة في تنفيذ عمليات الاغتيالات.

وأفاد مسؤول محلي لـ «الاتحاد» بأن تنظيم «القاعدة» حاول فرض سيطرته على مدينة لودر وسط أبين، إلا أن مسلحين قبليين من أبناء المدينة يرفضون وجودهم تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب، لافتاً إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. ونقل القيادي في المقاومة واللجان الشعبية أحمد دحة أن عناصر التنظيم انسحبت باتجاه مدينة مودية عقب فشلهم في اقتحام لودر، مشيراً إلى أن القاعدة شنت هجومين متتابعين على لودر منذ ليلة الجمعة وحتى عصر أمس، واستهدف مساكن المواطنين بشكل عشوائي إلا أن أبناء المدينة تمكنوا من صدهم. ولفت إلى أن عبوة ناسفة انفجرت في العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم زرعها في أحد الحواجز الأمنية التي انسحب أفرادها وفي وقت سابق، موضحاً أن هناك قتلى وجرحى سقطوا من التنظيم لم تعرف أعدادهم.

وأوضح عدد من سكان المدينة أن مسلحي التنظيم حاولوا التمركز في عدد من المقرات الحكومية والأمنية، من بينها إدارة الأمن ما دفع بقوات أمنية ومسلحين قبليين للخروج والتصدي لهم ومنعهم من السيطرة على المدينة، مشيرين إلى أن هناك 4 جثث تابعة لمسلحي «القاعدة» لم يتم انتشالها من مواقع المواجهات.

ودفعت أجهزة الأمن بتعزيزات عسكرية صوب مدينة شقرة الساحلية شرق أبين لتأمينها من عناصر «القاعدة» الذين انسحبوا عقب ساعات من سيطرتهم على المدينة، حيث قاموا بتفجير أحد المقرات الأمنية فيها.