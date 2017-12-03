«تراثي مسؤوليتي» في متحف قصر العين

العين (الاتحاد)

تنطلق سلسلة فعاليات «تراثي مسؤوليتي» يوم الخميس المقبل في متحف قصر العين، وذلك ضمن الموسم الحالي من البرنامج الثقافي لمنطقة العين الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للعام الثاني على التوالي.

وتركز فعاليات هذا الموسم على الفنون الشعبية التي تعكس تنوع أساليب الأداء التعبيري ضمن البيئات الاجتماعية المختلفة في الدولة من صحراء وجبال وبحر وواحة.

وتنطلق السلسلة يومي الخميس والجمعة أمام باحة متحف قصر العين، حيث تحيي فرق الفنون الشعبية الأداء الفلكلوري الجماعي المميز لكل من فن «العازي» و«الرواح» و«الندبة» و«الليوه».

وتهدف الفعالية إلى الاحتفاء بالموروث الشعبي الأدائي الذي انبثق من التقاليد الاجتماعية المتوارثة في كل مجتمع بالتماهي مع الخصائص الجغرافية والمهن المسيطرة والتأثيرات الأخرى المختلفة حيث تتمازج في هذه الفنون التعابير المحلية مع الإيقاعات الأفريقية والهندية نتيجة التبادل التجاري الوثيق مع هذه المناطق. تتضمن ورش العمل، التي تقام تحت إشراف متخصصين في التراث، أربع ورش فنية تعليمية مصممة لمختلف الفئات العمرية وهي ورش «سجلها» و«الديكوباج» و«ضرب الطبل» و«اصنع طبلك».